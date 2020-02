Skoda dévoile les premiers croquis de l’Octavia RS

Le constructeur tchèque nous dévoile les premières images de croquis de la nouvelle Skoda Octavia RS. Cette dernière accueillera pour la première fois la motorisation hybride rechargeable. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Quelques semaines après le grand lancement de la Skoda Octavia, le constructeur tchèque a annoncé la présentation au salon de Genève au début du mois de mars prochain de la version RS de l’Octavia. En attendant, Skoda présente les premiers croquis de sa compacte best-seller.

Voici donc, les croquis des déclinaisons berline et break combi de la future Skoda Octavia RS. Sans surprise le design est agressif et sportif porté par un nouveau bouclier avant et un diffuseur arrière qui intègre deux sorties d’échappement chromées. Elle adopte également de nouveaux éléments spécifiques comme la grille de calandre de couleur noir.



La grande nouveauté de l’Octavia RS est le fait qu’elle proposera désormais une mécanique hybride rechargeable pour la première fois au sein de Skoda. Cette motorisation plug-in hybrid développera 245 ch au total. Enfin cette version en hybride rechargeable est baptisé Octavia RS iV.