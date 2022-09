Skoda dévoile son nouveau concept Vision 7S

Le constructeur tchèque lève le voile sur son nouveau concept Skoda Vision 7S. Ce dernier annonce le langage stylistique des prochains modèles du constructeur, ainsi qu’un SUV familial électrique.

Skoda veut profiter de la transition écologique pour ouvrir une nouvelle page de son histoire, et ceci en débloquant une enveloppe supplémentaire de 5,6 milliards d’euros pour accélerer son programme d’électromobilité. Une stratégie visant à se distinguer des autres marques du groupe Volkswagen qui passe par un nouveau logo et une charge graphique.

Dans cet optique le constructeur tchèque dévoile son nouveau concept Vision 7S dont les traits serviront pour le développement d’un SUV familial de 7 places. Le Vision 7S inspirera également d’autres futurs modèles de la marque.

Le Skoda Vision 7S est basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, et adopte des lignes épurées et très bien inspirées. On retrouve une signature lumineuse en forme de T aux extrémités des boucliers, qui sont faits de pneus recyclés. Un matériau également utilisé pour les revêtements des passages de roues.

L’habitacle est accessible via des portes à ouverture antagoniste sans pilier central, où on retrouve trois rangées de sièges pour pouvoir accueillir jusqu’à sept personnes. Le Vision 7S se propose en deux configurations : conduite et détente. On retrouve un écran central tactile de 14,6 pouces et rotatif. Avec le mode détente activable via un bouton, le volant et le combiné d’instrumentation disparaissent pour créer un espace supplémentaire tandis que la première rangée de sièges est modulable pour plus d’espace et de confort. L’écran central pivote en position horizontale, se transformant en écran de télévision pour les occupants de la voiture.

Avec une batterie de 89 kWh, le constructeur annonce une autonomie de 600 km.