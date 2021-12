Skoda Enyaq Coupé : lancement le 31 janvier prochain

Le constructeur tchèque prépare l’arrivée d’une version coupé de son Skoda Enyaq. Le futur modèle de la marque sera officiellement présenté le 31 janvier prochain.

Skoda vient d’officialiser la date de lancement son coupé inspiré du Skoda Enyaq. Baptisé Enyaq Coupé iV, ce nouveau modèle 100 % électrique sera dévoilé le 31 janvier 2021. Le futur Enyaq Coupé iV, adoptera une silhouette plus dynamique et partagera la même structure que la Volkswagen ID.5, présentée récemment.

En attendant, le constructeur tchèque a dévoilé ce teaser ou on voit les grandes lignes de ce futur SUV Coupé. On découvre sans surprise un toit plongeant rapidement et une lunette fortement inclinée. Malgré cette inclinaison la perte de volume est minime ou seulement 15 litres seront perdues au coffre pour un total de 570 litres. Affaire à suivre.