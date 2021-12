Algérie : Youcef Nebbache s’est exprimé sur le dossier de l’importation de voitures

Youcef Nebbache, ancien président de l’association des concessionnaires automobiles s’est exprimé auprès du quotidien El Khabar sur le dossier de l’importation des voitures neuves en Algérie. Voici ce qu’il faut retenir.

Face à la situation de blocage que connait le secteur automobile en Algérie depuis plusieurs années déjà, tous les acteurs du secteur guettent la moindre avancée et information notamment concernant le dossier de l’importation des voitures neuves en Algérie.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné pour rappel la révision du cahier des charges relatif à l’importation de voitures en Algérie. A ce sujet, Youcef Nebbache, ancien président de l’association des concessionnaires automobiles s’est confié au journal arabophone El Khabar. Ce dernier a indiqué que plusieurs marques automobiles vont faire leur entrée sur le marché algérien, dont d’inédites marques qui circuleraient sur les routes nationales.

L’ancien président de l’association des concessionnaires a également précisé que les marques de voitures qui seront importées seront majoritairement de constructeur françaises, et qu’il y aurait aussi des marques chinoises, coréennes et allemandes. Monsieur Nebbache a commenté également l’incertitude qui plane sur le secteur automobile en Algérie, en déclarant : « maintenant on a peur, on ne fait plus de commandes ».