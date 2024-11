Stellantis accélère ses innovations technologiques et enregistre des succès commerciaux dans la transition vers les produits de nouvelle génération

Le cœur de la transformation de l’entreprise est son programme mondial de lancement, avec environ 20 nouveaux produits attendus cette année. La gamme de produits lancés comprend les premiers modèles construits sur les nouvelles plateformes STLA multiénergie :De nouvelles plateformes flexibles et multi-énergies lancées sur le marché La gamme des lancements de 2024 comprend les […]

Le cœur de la transformation de l’entreprise est son programme mondial de lancement, avec environ 20 nouveaux produits attendus cette année. La gamme de produits lancés comprend les premiers modèles construits sur les nouvelles plateformes STLA multiénergie :



De nouvelles plateformes flexibles et multi-énergies lancées sur le marché



La gamme des lancements de 2024 comprend les premiers produits construits sur les nouvelles plateformes STLA multi-énergies :



• Les Peugeot 3008 et 5008 sont disponibles dès maintenant ainsi que très prochainement l’Opel Grandland sur la plateforme STLA Medium.



• La Dodge Charger Daytona et la Jeep® Wagoneer S sur la plateforme STLA Large.



• Les CitroënC3 Aircross et Basalt, l’Opel Frontera et la Fiat Grande Panda sont basées sur la plateforme Smart Car.



L’entreprise annoncera bientôt les détails de la nouvelle plate forme STLA Frame, la troisième des quatre nouvelles plateformes multiénergies dévoilées lors de l’EV Day en 2021.



Offensive produit en cours : lancements réussis et à venir



Plusieurs nouveaux produits ont déjà été commercialisés cette année ou sont disponibles sur commande. Il s’agit notamment de :



• Les ventes du nouveau Ram Light Duty aux Etats-Unis ont augmenté de 11 %, au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre avec les ventes du nouveau Ram 500 2025, pour la même période.



• La nouvelle Peugeot 3008 qui a démarré en force avec environ 75 000 commandes pour un mix de 25 % de BEV.



• La nouvelle Citroën C3 dont les livraisons ont débuté en septembre ; ses commandes s’élèvent à 50 000 unités et la version ë-C3 a atteint plus de 25 000 commandes. La marque a également introduit Basalt en Inde et en Amérique du Sud.



• La toute nouvelle Alfa Romeo Junior qui illustre la sportivité Alfa Romeo et la meilleure dynamique de conduite de sa catégorie dans le très disputé segment B du marché européen. Elle est proposée avec la gamme de motorisations la plus large de sa catégorie pour répondre à toutes les exigences des clients. Junior a déjà enregistré plus de 10 000 commandes.



• La nouvelle gamme de fourgons Pro One de Stellantis (Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot et Vauxhall) est disponible avec 12 modèles dans tous les segments, avec une électrification de deuxième génération (véhicules électriques et à pile à combustible) et une connectivité complète pour les fourgons et les pick ups.



• Leapmotor International, la coentreprise dirigée par Stellantis, a livré les 1 200 premiers Leapmotor T03 (segment A) et C10 (D-SUV) aux concessionnaires dans toute l’Europe. L’offre de véhicules tout électriques doublera en 2025 avec le lancement du B10, l’introduction de la technologie VE à prolongateur d’autonomie sur le C10.

Les points forts commerciaux de cette année de transition :

• Stellantis est le constructeur automobile numéro un en France, en Italie, au Brésil, au Portugal, en Turquie, en Algérie et en Argentine au cumul annuel jusqu’en septembre. Stellantis est dans le Top 3 en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.



• La part de marché de Stellantis aux États-Unis est passée de 7,2 % en juillet à 8 % en septembre ; les marques américaines continuent d’afficher une forte dynamique de vente sur les derniers mois.



• Le niveau des stocks des concessionnaires américains a été réduit de plus de 80 mille unités au 30 octobre 2024, par rapport au 30 juin 2024, et est en bonne voie pour atteindre en avance notre objectif annoncé de réduction de 100 mille unités d’ici le 30 novembre.



• Les marques Stellantis continuent de dominer la catégorie des véhicules hybrides rechargeables aux États-Unis, la Jeep Wrangler 4xe, la Jeep Grand Cherokee 4xe, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Hornet R/T occupant quatre des cinq premières places parmi les véhicules hybrides rechargeables les plus vendus, représentant 45 % de la part de marché des véhicules hybrides rechargeables jusqu’à septembre.



• Stellantis Pro One est le leader des véhicules utilitaires légers en Europe sur les trois premiers trimestres de 2024 avec une part de 29 %, en tête du marché en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, et en Amérique du Sud avec plus de 32 % de parts. En ce qui concerne les BEV, Pro One occupe la première place en Europe avec une part de 32,8 %.



• Les ventes de Jeep en Europe ont dépassé les 100 000 unités cette année jusqu’en septembre, soit une augmentation de 3,5 % d’une année sur l’autre. Au troisième trimestre, les ventes de Wagoneer ont augmenté de 79 % depuis le début de l’année. L’Avenger est le SUV le plus vendu en Italie (4,5 % de part de marché) et occupe la troisième place en France et aux Pays-Bas depuis le début du mois d’août.



• La Fiat 500e est le leader des BEV du segment A avec une part de marché de 45 % ; la Peugeot E-208 est le leader des BEV du segment B.



• La Fiat Panda est la voiture la plus vendue du segment A en Europe, avec des ventes dépassant les 100 000 unités en 2024.



• La Jeep Commander est le SUV sept places le plus vendu au Brésil depuis 2021. Les ventes des modèles Jeep Renegade, Jeep Compass et Jeep Commander, tous produits dans le pays, ont désormais atteint 1 million d’unités.