Stellantis : Lancement de deux nouveaux Hub Distrigo en Algérie

Stellantis continue de tisser sa toile en Algérie avec le lancement de deux nouveaux Hub Distrigo, basés au niveau des wilayas de Batna et d’Oran.

Après le lancement de la première plaque Distrigo à Alger en avril dernier Stellantis continue son développement à travers le territoire national avec l’ouverture du deuxième Hub à Batna représenté par le groupe DOUADI, et du troisième Hub à Oran représenté par le groupe SIAD. L’enseigne Distrigo couvrira ainsi les régions Est du pays : Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Setif, Batna, Constantine, Skikda, Oum El Bouaghi, Souk Ahras ; et les régions de l’ouest : Chlef, Relizane, Saida, Sid Bel Abbes, Tlemcen, Oran et Mostaganem en pièces de rechange d’origine du Groupe Stellantis ainsi que des pièces multimarques.



Dès le lancement, l’enseigne « DISTRIGO » couvrira les marques : Peugeot, Citroën, Opel, Eurorepar et très prochainement la marque FIAT avant de s’étendre à l’ensemble des marques du Groupe Stellantis.



« Les lancements des deux derniers Hubs « DISTRIGO » à Batna et à Oran renforcent une nouvelle fois l’engagement et l’investissement de Stellantis en Algérie afin d’offrir des solutions de mobilité sûre, efficace et durable à nos clients » a déclaré Mr Hakim BOUTEHRA, Directeur Maghreb Stellantis. Stellantis a pour ambition de devenir le leader de la distribution multi-marques en Algérie, aussi bien en termes de couverture géographique qu’en satisfaction clients. C’est ainsi que plus de 25 000 M2 sont dédiés à la distribution des pièces de rechanges multimarques à travers l’ouverture des trois Hubs « DISTRIGO » en Algérie et une nouvelle plateforme logistique à été créée à Khemis El Khechna pour assurer une couverture à l’échelle nationale.

« Après 14 années d’expériences dans le domaine de la distribution de la pièce de rechange, nous sommes fiers aujourd’hui de nous associer à Stellantis pour le lancement de Distrigo à Batna. Notre objectif est de continuer à soutenir l’activité de nos clients grâce à une gamme de pièces plus large et un service logistique plus performant » a déclaré Mr Douadi Faycal, Directeur Général de Douadi Automotive.



« Leader sur le marché de la pièce de rechange automobile indépendante en Algérie depuis 1956 nous concrétisons cette belle réussite aujourd’hui à travers ce partenariat pour le lancement de la troisième « PLAQUE » Distrigo de l’Ouest à Oran avec le groupe Stellantis. Ce partenariat est une opportunité pour nous de pouvoir bénéficier du soutien d’une enseigne internationale » a déclaré Mr Mohamed Siad, Directeur Général de SIAD Automotive

Pour rappel le succès du modèle Distrigo repose sur 5 piliers :

* Une large offre de produits d’origine de Stellantis.

* Une chaîne d’approvisionnement avec des stocks locaux mis à disposition des réparateurs agréés, indépendants et revendeurs.

* Un service client dédié doté d’un centre d’appels pour assurer la proximité client.

* Une force de vente engagée auprès des clients au quotidien.

* Un portail « Service Box » qui offre des solutions digitales permettant l’identification et le suivi des commandes de pièces de rechange en ligne.

Distrigo est l’enseigne de distribution multimarque de pièces de rechange du Groupe Stellantis. Son offensive commerciale et logistique en fait un one-stop-shop (comptoir unique) pour la distribution de pièces de rechange aux réparateurs agréés comme indépendants.