Subaru dévoile le restylage du Forester

Le constructeur japonais dévoile le restylage de son Subaru Forester avec au menu de nouveaux phares, et un plus large choix de couleurs et d’équipements.

Lancé en 2018, le Subaru Forester va être mis à niveau avec le lancement de son restylage. Comme chaque lifting les améliorations sont minimes avec uniquement les phares et le pare-chocs avant modifiés à l’extérieur. On y découvre également de nouvelles jantes de 18 pouces et trois nouvelles couleurs de carrosserie : Vert automne métallisé, Vert Cascade Silice et Bronze Brillant Métallisé.

L’habitacle du Forester restylé n’évolue pas également des masses, avec seulement de nouvelles options de sellerie, dont un beau cuir brun qui se marie bien avec les nouvelles couleurs extérieures qui font leur apparition. Les assistants de sécurité active EyeSight ont été également mis à jour.

Pour le moment ce restylage est proposé uniquement au japon avec une gamme de moteurs différente de celle proposée en Europe. On retrouve le bloc 1.8 turbo de 177 ch ou le boxer atmosphérique de 2,5 litres.