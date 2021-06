Volkswagen : fuite de données aux États-Unis touchant plus de 3.3 millions de clients

Le constructeur allemand vient d’être victime d’une fuite de données clients chez un fournisseur de la marque Volkswagen aux Etats-Unis. Les données concernent plusieurs informations comme l’adresse, le permis de conduire, et des informations liées à un prêt financier.

Le piratage de données dans le secteur automobile se fait de plus en plus fréquent notamment depuis que les voitures sont de plus en plus connectées. Le dernier en date concerne Volkswagen dont un de ses fournisseurs aux Etats-Unis a été piraté.

Le fournisseur en question n’a pas été nommé, mais le fichier qui a fuité contiendrait ainsi plus de 3 millions de données de clients accumulées entre 2014 et 2019. Une large partie de cette fuite concerne des données dites « plus sensibles » comme l’adresse, le mail et le téléphone.

« Nous avons récemment découvert qu’un tiers non autorisé avait obtenu des informations personnelles sur des clients et potentiels clients auprès d’un fournisseur utilisé par Audi, Volkswagen et certains concessionnaires aux Etats-Unis et au Canada pour des activités de vente et de marketing en ligne », lit-on dans un communiqué.