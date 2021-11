Suzuki : le Vitara et S-Cross rappelés en Europe pour défaut lié à la pollution

L’Union Européenne qui est devenue encore plus stricte avec les normes anti-pollution, vient d’ordonner au constructeur japonais Suzuki le rappel de certains modèles SUV pour corriger des irrégularités.

Après une opération imposée par les autorités européennes, le constructeur nippon pourtant considéré comme l’une des marques les plus fiables du marché, s’est vu obligé de rappeler certains des Suzuki Vitara et S-Cross pour des irrégularités décelées en matières d’émissions, entrainant une surproduction de gaz Nox.

Suzuki va devoir contacter les propriétaires de certains modèles pour le rappel et la modification du véhicule de façon à ce qu’il respecte la législation européenne. La date de production des modèles concernés n’est pas connue, ni le type de motorisation touché, ni le nombre de modèles.

On sait seulement qu’il s’agit des Vitara types CE LY30, LY31 et Ly32, et les S-Cross de types CE JY14, JY15 et JY16. Les utilisateurs de ces modèles recevront un courrier de leur concessionnaire pour une prise de rendez-vous et une prise en charge gratuite.