Tesla annonce la fermeture de son usine d’assemblage aux Pays-Bas

Le constructeur américain de véhicules électriques annonce la fermeture de son usine de Tilburg aux Pays-Bas. Ce site de production sort de ses chaines des Tesla Model S et Model X.

Tesla vient d’officialiser la fermeture dans les prochains mois de son usine d’assemblage sise à Tilburg aux Pays-Bas. La raison évoquée par le constructeur est le fait que l’usine ne répondra plus à la capacité d’assemblage prévisionnelle.

Toutefois, pour éviter tout procès Tesla annonce proposer à ses 96 employés de cette usine, la possibilité d’être muté dans sa Gigafactory de Berlin. Autrement dit, le salarié aura le choix de déménager loin du Pays-Bas ou être mis au chômage.

Cette décision est évidemment incompréhensible par les syndicats d’autant que Tesla emploi pas moins de 1510 salariés aux Pays-Bas. En effet, outre le site d’assemblage, le constructeur américain dispose également, d’un centre de distribution et de remise à neuf de pièces usagées et d’un atelier de peinture et une station-service.