Tesla pourrait lancer sa propre boutique d’applications

Selon plusieurs rumeurs, le géant américain de voitures électriques Tesla développerait son propre store d’applications pour proposer à ses clients une plateforme pour télécharger des applications dédiées.

Tesla envisagerait de lancer sa propre boutique d’applications, c’est en tout cas ce qu’affirme des rumeurs venant de l’intérieur de la société. Les rumeurs ont débuté en décembre 2021 lorsque Tesla a déployé la version 11.0 de l’interface de l’écran d’infodivertissement ou une barre d’icônes personnalisable a été ajouté laissant entendre que d’autres applications pourraient arriver.

Ces rumeurs prennent de plus en plus d’ampleur et la dernière en date concerne Sawyer Merrit, chef d’entreprise qui fait partie des investisseurs du constructeur, qui assure que le constructeur travaille sur une boutique d’applications dans le genre Play store de Google. Affaire à suivre.