Tesla rappellera près de 480 000 Model 3 et Model S

Le géant constructeur américain de voitures électriques va devoir rappeler près de 480 000 voitures Tesla pour des problèmes avec la caméra de recul ou avec le capot avant. Aucun blessé lié à ces soucis comme le précisé les autorités américaines.

Coup dur pour Tesla, qui après avoir réalisé des chiffres de ventes records durant l’année 2021 va rappeler environ 480 000 Model 3 et Model S pour corriger des problèmes de caméra de recul et de coffre qui augmentent le risque d’accident comme l’a précisé l’organisme de réglementation de la sécurité routière des États-Unis.

Dans le détail, le rappel concerne 356 309 Tesla Model 3 produites entre 2017 et 2020 pour des problèmes de caméra de recul et 119 009 Tesla Model S pour les problèmes liés au capot avant. Le non affichage de la caméra de recul peut affecter la visibilité du conducteur vers l’arrière et donc augmenter le risque de collision.

Pour le moment, ces problèmes n’ont causé aucun blessé ou décès lié a indiqué Tesla. La marque américaine a perdu 1,4 % en bourse après l’annonce de ce rappel.