Toyota lancera prochainement une Corolla sportive

Comme on le sait, la première marque mondiale a fait un retour en force sur le marché des sportives avec notamment le label Gazoo Racing. Toyota continue ainsi d’étoffer son offre sur ce segment et s’apprête à lancer après la Supra et la GR Yaris, la Toyota GR Corolla.

Toyota a même teasé cette nouveauté via sa branche américaine ou on découvre un prototype camouflé sur lequel on voit l’inscription GR Four. Il s’agit du nom de la transmission intégrale qui anime la GR Yaris et qu’on devrait donc retrouver sur la Corolla GR.

On devrait également retrouver sous son capot, le même bloc qui équipe la GR Yaris, le trois cylindres de 261 ch avec toutefois une puissance qui devrait être revue à la hausse et devrait probablement franchir la barre de 300 ch. Affaire à suivre.