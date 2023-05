Tesla : Une fuite de données montre des plaintes sur l’Autopilot

Une fuite de données de Tesla divulguées à un média allemand, indique que le géant constructeur américain de voitures électriques a de vrais problèmes techniques sur son système Autopilot.

Encore une affaire mêlant Tesla qui risque de faire couler beaucoup d’encre. En effet, une fuite de 100 Go de données en provenance du système informatique de Tesla, a été divulguée au média allemand Handelsblatt. L’authenticité des données divulguées a été confirmée par un institut de recherche technologique basé en Allemagne.

Au total plus de 23 000 fichiers ont été transmis au journal, dont Tesla a tenté d’en interdire la publication par le biais d’une lettre d’avocat, affirmant que l’entreprise avait des raisons de croire qu’un “ancien employé mécontent” avait “abusé de son accès en tant que technicien de maintenance”.

Parmi les fuites, on retrouve notamment plus de 2400 plaintes concernant l’accélération, et plus de 1500 problèmes liés aux fonctions de freinage, dont 139 cas de freinage d’urgence involontaire et 383 cas de “freinage fantôme” dus à de fausses alertes de collision.