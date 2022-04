TotalEnergies Lubrifiants Algérie annonce les lauréats de la 3e édition du Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies

Au terme de la sélection des lauréats du Challenge Startupper de l’Année par un jury local d’experts, les gagnants de cette édition 2022 ont été distingués à l’occasion d’une cérémonie officielle de remise des prix organisée le 18 avril 2022 à l’hôtel Sheraton Club des Pins à Alger.

Les 3 gagnants du Challenge Startupper de l’Année en Algérie sont :



* Amina DAOUD pour le prix de la meilleure startup de moins de 3 ans avec « HelloData » : développement de solutions pour une nouvelle expérience en data innovation à destination des petites et moyennes entreprises (PME). Cela en proposant des services de conseil en stratégie de données, des solutions de reporting et d’analyse automatique ainsi que des outils innovants basés sur l’intelligence artificielle pour guider la prise de décision stratégique et commerciale.



*Amine DADDI OUBEKKA pour le prix du meilleur projet de création d’entreprise avec « Aspirall Wash » : concept écologique de lavage mobile et autonome de véhicules, économique en eau, fonctionnant à l’énergie solaire et utilisant des produits nettoyants de qualité.



* Amira Affaf BELLIL pour le prix de la meilleure entrepreneuse avec « Propolina » : entreprise spécialisée dans la valorisation et la transformation des produits de la ruche (trésors des abeilles) tels que le miel, le pollen, la propolis, la cire d’abeille, afin de fabriquer des produits beauté, santé et bien-être sains et 100% naturels.

Ces jeunes entrepreneurs recevront une aide financière d’un montant de 1 300 000 Da et d’une visibilité médiatique pour les faire connaitre. Ils bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé pour le développement de leur projet de la part du Centre Algérien d’Entrepreneuriat Social (The Algerian Center for Social Entrepreneurship – ACSE), incubateur crée en 2013 et qui œuvre à l’éclosion de solutions innovantes aux problématiques sociales et environnementales en Algérie et de fait à la concrétisation des objectifs de développement durable.

En Algérie, 1 097 inscriptions dont 301 dossiers complets ont été déposés et 15 finalistes ont pu présenter leurs projets devant le jury local d’experts.

Chaque lauréat de cette édition verra son projet présenté devant un « Grand Jury » en charge de désigner, à la mi-mai, les trois « Grands Gagnants » sur l’ensemble des 32 pays.