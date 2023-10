Toyota dévoile deux nouveaux concepts électriques

Le constructeur nippon vient de dévoiler à l’occasion du Japan Mobility Show à Tokyo, deux nouveaux concepts électriques qui pourraient être les successeurs des Toyota Hilux et Land Cruiser.

Pour rattraper son retard sur le segment électrique, Toyota amorce une offensive sur le marché. Ainsi, à l’occasion Japan Mobility Show à Tokyo, le constructeur a levé le voile sur deux nouveaux concepts baptisés EPU BEV et Land Cruiser SE.

Le concept EPU BEV est un pick-up électrique de 5,07 m de long, 1,91 m de large et 1,71 m de haut, et pourrait être le successeur direct du Toyota Hilux. Le constructeur précise qu’il s’agit d’un véhicule électrique pratique mais élégant, doté d’une structure monocoque, d’une double cabine et de 5 places.

Le deuxième concept Toyota Land Cruiser SE, se définit comme un véhicule tout-terrain électrique mesurant 5,15 m de long, 1,99 m de large et 1,71 m de haut. On ignore encore les détails techniques concernant ce modèle si ce n’est qu’il proposera 7 places.