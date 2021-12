Trafic routier à Alger: avancement des travaux de réalisation de 3 principaux projets

Le secrétaire général du ministère des Travaux publics a constaté jeudi lors d’une visite de terrain un avancement dans les travaux de réalisation de trois projets visant à fluidifier le trafic routier dans la partie ouest de la capitale.

Il s’agit du projet de réalisation de la route reliant le stade olympique du « 5 juillet » à la rocade 2 (rocade Draria), confié à Cosider-travaux publics et ouvrages d’art sur une longueur de 10 km (le premier tronçon de 2,5 Km), ajoute le communiqué.

Le deuxième projet concerne le parachèvement des travaux d’accessibilité aux Zones d’expansion touristique (ZET) de Sidi Fredj et Palm Beach, confiés à deux entreprises publiques.

Le troisième projet concerne l’aménagement des bretelles reliant la rocade 2, le stade de Douera et la route nationale N 36, l’ouvrage d’art y afférent est confié à l’entreprise publique « SAPTA », précise la même source.

Lors de sa visite, le SG du ministère a constaté « un avancement dans la réalisation des projets précités après la mobilisation des moyens supplémentaires par les maîtres d’œuvres ».

Le SG du ministère a rappelé que ces projets visaient essentiellement à « fluidifier le trafic routier dans la partie ouest de la capitale », soulignant l’importance de « respecter les délais fixés dans les contrats de ces projets et d’installer la signalisation routière adéquate pour les chantiers ».



Il a exhorté, par ailleurs, la Direction des Travaux publics de la wilaya d’Alger et les bureaux d’études à veiller « à la fluidification du trafic routier, au suivi qualitatif et régulier des travaux », conclut le document. (APS)