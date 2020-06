Tramways: Reprise mercredi du service commercial dans plusieurs wilayas

Le service commercial du tramway a repris son activité mercredi dans plusieurs wilayas du pays, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires arrêtées, a annoncé l’entreprise Metro d’Alger dans un communiqué.

« Suite à la décision prise par les pouvoirs publics relative à la reprise des activités des transports urbains, l’EMA a le plaisir d’annoncer à son aimable clientèle la reprise du service commercial, après une compagne d’essais techniques », a précisé la même source .

La reprise du service commercial concerne les tramways des villes d’Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel-Abbes, Sétif et Ouargla à compter d’aujourd’hui 17 juin 2020, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires arrêtées et selon les horaires d’exploitation adaptés aux horaires de confinement », a t-on indiqué.

Pour rappel, l’EMA avait instauré récemment et dans la perspective de la reprise de son activité de transport, plusieurs mesures pour assurer la sécurité sanitaire des usagers et des employés dans les tramways, le métro d’Alger et les différents téléphériques et télécabines, avait assuré à l’APS le directeur d’exploitation de l’EMA, Ali Leulmi.