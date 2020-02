Usine Peugeot-Citroën en Algérie: l’unité de montage opérationnelle dés mi-2020

Suite à l’obtention du permis de construire en janvier 2019, le Groupe PSA confirme son engagement en Algérie et poursuit son projet d’implantation industrielle à Tafraoui avec de nombreux partenaires Algériens (le bureau d’étude et d’architecture oranais ARCHIBEN et le constructeur SFMAI). Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Le Groupe PSA indique dans un communiqué que cette unité de production répondra aux meilleurs standards de l’industrie automobile tout en respectant les clauses du cahier de charges et de la règlementation Algérienne en vigueur. Elle permettra aux marques du Groupe PSA de répondre à la demande des clients algériens, en leur proposant des véhicules aux standards internationaux de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.

Dès mi-2020, le Groupe PSA prévoit la mise en service d’une unité de montage avec une capacité initiale de 50 000 véhicules par an, qui sera portée à 75 000 véhicules par an à terme. Cet investissement de 40 M€ permettra d’assembler, de bout en bout, plusieurs types de véhicules.

D’ici trois ans, cette usine sera complétée par une unité de ferrage et une unité de peinture qui porteront l’investissement total à 120 M€.

«L’histoire commune de l’Algérie et du Groupe PSA au travers de ses marques emblématiques Peugeot et Citroën est bientôt centenaire et jalonnée de succès. Nous souhaitons vivement que cette belle histoire puisse se poursuivre pour le bénéfice du peuple Algérien et de notre Groupe. Nous sommes résolument engagés à proposer des produits répondant aux souhaits de nos fidèles clients, mais également d’êtreun acteur majeur du développement de la filière automobile dans le pays. » a souligné M. Samir CHERFAN, Directeur de la région Afrique et Moyen-Orient chez Groupe PSA. Il ajoute : « Avec nos partenaires, nous nous engageons dans un projet solide et générateur de valeur ajoutée en Algérie. »