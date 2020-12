Vers la réalisation de pistes cyclables et de parcours VTT à Alger

Certains quartiers d’Alger pourraient recevoir des pistes cyclables à l’image des Sablettes et d’autres quartiers de la capitale. Au parc Dounia, la concrétisation du parcours VTT est plus que jamais d’actualité. Cette décision a été prise lors d’une séance de travail regroupant le ministre déléguée, chargée des sports d’élites, Salima Souakri et le président de le fédération algérienne de cyclisme (fac), Khireddine Barbari.

Selon le communiqué des participants à cette séance de travail, cette initiative louable prévue dans certains quartiers d’Alger sera appelée à se généraliser sur d’autres villes. Ainsi, il a été passé en revue « la faisabilité et la réalisation de ce projet », dont « l’initiative revient à la fédération algérienne de cyclisme et s’inscrit dans le cadre de développement de la discipline, et qui s’ajoute à d’autres initiatives, préalablement prises dans cette perspective, notamment, le formation d’athlètes, d’entraîneurs et de juges de ligne ».

Une commission mixte pour l’étude de la faisabilité des différentes opérations en tenant compte de le spécificité de chaque site et de chaque parcours et piste a été mise en place à l’issue de cette réunion.