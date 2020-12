Jaguar lance le restylage de la F-Pace SVR

Le luxueux constructeur britannique dévoile le restylage de sa Jaguar F-Pace SVR. Elle est désormais mise à jour en termes d’équipements et est équipées d’améliorations spécifiques pour plus de rapidité.

A l’instar de la F-Pace classique, la version rapide F-Pace SVR reçoit un restylage de mi-carrière. Elle reçoit une nouvelle face avant avec des prises d’air encore plus grandes, qui lui permettent en plus de son look d’avoir une meilleure circulation de l’air pour le moteur et les freins. Pour une meilleure stabilité à grande vitesse, la portance est également réduite.

L’habitacle reçoit également les dernières mises à niveau du constructeur avec notamment l’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces qui affiche le système Pivi Pro. Le sélecteur de vitesse et le volant sont également inédits tandis que des sièges de cockpit « slimline » avec broderie en diamant sont proposés au choix pour le client.

Sous le capot, on retrouve toujours le bloc V8 de 5 litres avec compresseur mais délivre un couple amélioré à 700 Nm grâce à quelques ajustements. Avec ce nouveau couple et une puissance identique de 550 ch, le SVR de F-Pace abat le 0 à 100 km/h en 4 s (-0,3 s) pour une vitesse de pointe de 286 km/h (+3km/h).