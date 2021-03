Volkswagen annonce les nouvelles générations des Multivan et Amarok

Le constructeur allemand annonce via des croquis l’arrivées des futures générations des Volkswagen Multivan et Amarok. Ces derniers sont prévus pour 2021 et 2022 respectivement.

Volkswagen démarre l’année 2021 sur les chapeaux de roue, en multipliant les annonces et nouveautés. En effet, à peine le Caddy lancé, que le département « Commercial Vehicles » tease déjà l’arrivée des nouvelles générations du Multivan et du pick-up Amarok. Ces derniers seront développés pour rappel sur la base du Ford Ranger.

Le nouveau Multivan est prévu pour la fin de l’année 2021, et qui présentera un look moins utilitaire, grâce à sa grande calandre traversée par un bandeau LED qui se retrousse dans les optiques avant dont la signature lumineuse vient souligner le regard en éclairage diurne. Via la plateforme MQB sur laquelle il reposera, on sait que la nouvelle génération pourra également être proposée avec es motorisations thermiques et hybrides.

Le nouveau Amarok de son coté, sera pour sa part dévoilé en 2022, et reposera sur la plateforme du Ford Ranger renouvelé. Via ce choix, Volkswagen souhaite rationnaliser son offre sur son pick-up. Coté look, le nouveau Amarok, adoptera l’allure générale du Ranger avec une face avant typiquement Volkswagen.