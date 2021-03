Renault investit massivement en Espagne pour lancer de nouveaux modèles

Le constructeur français Renault, souhaite faire de l’Espagne son deuxième plus gros marché européen après la France. Pour le faire, le losange investira un milliard d’euros, créera 1000 emplois, et lancera 5 nouveaux modèles produits localement dans les 5 ans à venir.

Renault annonce l’investissement d’un milliard d’euros en Espagne, pour moderniser et transformer les usines du losange de Valladolid et Palencia. Ces dernières produisent déjà pour rappel le Captur pour la première et la Mégane pour le second site.

Avec cet investissement, le losange compte produire deux nouveaux modèles du segment B dans l’usine de Valladolid à partir de 2024, qui fabriquera également des motorisations hybrides. Pour le site de Palencia, Renault compte y lancer trois nouveautés des segments C et D.