Volkswagen confirme le développement du grand SUV ID.8

A l’occasion de La présentation de son plan électrique, le constructeur allemand confirme l’arrivée prochaine du grand SUV Volkswagen ID.8. Ce dernier pourrait être réservé au marché américain.

Volkswagen a présenté cette semaine son plan électrique et sa vision à l’horizon 2030, et a profité, via son patron pour faire une annonce intéressante. Il s’agit de la future arrivée du grand SUV ID.8 qui n’avait jamais été évoqué jusqu’ici.

Ce futur Volkswagen ID.8 est l’équivalent de l’Atlas grand SUV réservé au marché américain. Avec un tel gabarit, le Volkswagen ID.8 pourrait également être réservé qu’au marché des États-Unis. Affaire à suivre.