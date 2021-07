Peugeot Algérie lance les Summer Days dans sa succursale de dar el Beida

Peugeot Algérie annonce le lancement des Summer Days (journées d’été) dans sa succursale de Dar el Beida dans la Wilaya d’Alger. A la clé, des animations et une multitude d’offres clients sont de la partie.

Peugeot Algérie annonce le lancement des Summer Days dans sa succursale de Dar el Beida durant la période Juillet, Aout et Septembre. Durant cette période les clients pourront bénéficier de :



* Remises pouvant aller jusqu’à 20 % sur pièces et main d’œuvre notamment concernant les opérations : vidange, amortisseurs, freinage et batteries.

* Pour tout achat de 3 pneus, le quatrième est offert, avec montage et équilibrage gratuits.

Ce n’est pas tout, Peugeot Algérie précise que chaque client ayant fait une opération listée ci-dessus, il pourra bénéficier également d’un :

Coupon de réduction de 10% pour la prochaine visite (valable pour les opérations suivantes : vidange, allumage, révision, freinage, balais et climatisation), à consommer avant le 31.12.2021 et la possibilité de participer à une tombola avec à la clé des bons d’achat Jumia allant jusqu’à 20 000 DA.

Des caravanes Pneumatique en partenariat avec Michelin et Pirelli se relayeront au niveau de l’espace extérieur de la succursale proposant un check des pneus gratuit, conseils d’utilisation et mini cadeaux offerts.

La succursale Peugeot Algérie de Dar el Beida a également mis en place un espace de détente et de loisirs pour les enfants en proposant des espaces de jeux, espace de lecture, concours de dessin et plein d’autre surprises.