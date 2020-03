Volkswagen dévoile la version électrique du Combi

Le constructeur allemand nous dévoile son nouveau concept-car Volkswagen e-Bulli. Ce dernier préfigure simplement l’arrivée de la version électrique du mythique Combi.

Ce dernier est basé sur la version T1 « Samba Bus » de 1966 complètement revisité pour représenter un vrai véhicule électrique Volkswagen des temps modernes. Le concept e-Bulli embarque un moteur à zéro émissions développant 83 chevaux et 212 Nm de couple. La puissance est transférée aux roues arrière, . « Le système de transmission est couplé au levier de vitesses, qui se trouve maintenant entre le conducteur et le siège passager avant. » Comme le précise Volkswagen. La vitesse maximale est de 130 km/h.

Suite à l’annulation du salon Techno Classica Essen 2020 ou il allait être présenté, le constructeur allemand nous dévoile finalement aujourd’hui sur la toile son nouveau concept Volkswagen e-Bulli. Ce dernier est annoncé comme la version 100 % électrique du mythique Van Combi.

Le nouveau concept-car e-Bulli adopte un design extérieur amélioré avec désormais une finition bicolore « Energetic Orange Metallic » (Orange métallisé) et « Golden Sand Metallic Matte » (Or Métallisé). Il adopte également de nouveaux phares ronds à LED et un grand toit en toile tandis qu’à l’arrière des indicateurs de charge à LED sont désormais de la partie.

L’habitacle de ce van a été également revu avec un nouveau levier de vitesses, et un une sellerie en cuir bicolore. Il adopte également un petit écran numérique dans le compteur et une tablette intégrée dans la console de plafond.

Le nouveau concept de Volkswagen dispose également d’une batterie lithium-ion de 45 kWh. Elle est installée au centre du plancher pour selon Volkswagen abaisser le centre de gravité et améliorer ainsi les caractéristiques de conduite. Cette batterie procure au e-Bulli une autonomie de 200 km et une recharge de 80 % en 40 minutes.