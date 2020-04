Volkswagen dévoile le nouveau logo qui accompagnera les véhicules électriques

Le constructeur allemand vient de dévoiler son tout nouveau logo destiné à accompagner les prochains modèles 100 % électriques de la gamme Volkswagen ID.

Comme on le sait, après le scandale du Dieselgate qui l’a secouée, la marque allemande Volkswagen veut aller de l’avant en modifiant notamment sa stratégie tournée vers le segment de l’électrique ou les nouveautés et les concepts sont de plus en plus dévoilés sous une gamme baptisée Volkswagen ID.

Dans cette optique, le constructeur allemand a décidé également de lancer aujourd’hui son tout nouveau logo qui accueillera les modèles de cette gamme. Evidement les changements ne sont pas flagrants mais c’est uniquement de subtils nouveaux détails. En effet, le logo est désormais plus discret et plus fin.

« Ce changement de nom fait entrer Volkswagen dans l’ère numérique, transformant notre logo classique en une marque qui est facilement affichée numériquement sur les appareils et les applications », a ainsi déclaré Klaus Bischoff, patron du design chez Volkswagen.