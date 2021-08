Volkswagen dévoile son nouveau SUV Coupé Taigo

Le constructeur allemand annonce l’arrivée via des photos officielles d’un troisième véhicule dans la famille des petits SUV. Après le T-Cross et le T-Roc voici donc en images le tout nouveau Volkswagen Taigo qui se distingue des autres modèles par le fait qu’il soit Coupé.

Volkswagen annonce l’arrivée à sa longue liste des SUV d’un nouveau modèle baptisé Taigo. Ce dernier est simplement la version européenne du Volkswagen Nivus, un modèle lancé en Amérique du Sud à la fin de l’année 2020, avec pour se distinguer une signature lumineuse arrière différente et quelques équipements supplémentaires.

Esthétiquement, le Volkswagen Taigo se veut comme un SUV coupé avec son pavillon perché 9 cm plus bat pour une hauteur de 1,49 m, et une longueur affichée à 4,27 m faisant de lui le plus grand des petits SUV du constructeur allemand. Ce Taigo repose sur la plateforme MQB-A0 du groupe Volkswagen.

L’habitacle du Taigo reçoit une planche de bord identique à celle du T-Cross avec toutefois la dernière évolution du groupe allemand en terme de système multimédia. Le SUV reçoit plus d’espace grâce à un empattement généreux affiché à 2,57 m. Le coffre quant à lui dispose d’une capacité de 438 litres.

Sous le capot, on ne retrouve pas de grosses cavaleries, puisque le Volkswagen Taigo sera proposé qu’en essence avec le bloc trois cylindres 1.0 TSI décliné en 95 ch et une version 110 ch pouvant être associée à la boîte à double embrayage DSG à 7 rapports.