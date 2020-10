Volkswagen Golf : le constructeur dévoile la variante GTI Clubsport

Le constructeur allemand dévoile une nouvelle variante de la huitième génération de sa compacte. Voici donc la Golf GTI Clubsport qui veut plus radicale et plus puissante.

Pour les amoureux de la sportivité, Volkswagen vient d’annoncer une nouvelle variante de sa compacte Golf. Voici la GTI Clubsport qui adopte un look plus démonstratif, un châssis optimisé et une plus grande puissance que la GTI classique. Toutefois elle demeure toujours en deux roues motrices mais adopte un inédit mode Racetrack taillé pour la piste de course.

La Golf GTI Clubsport adopte un look sportif plus affirmé avec notamment un bouclier avant encore plus échancré et spécialement étudié pour diminuer la portance sur le train antérieur tout en améliorant le refroidissement de la mécanique et des freins. La compacte est également équipée de stickers garnissant les bas de caisse tandis qu’un aileron au format plus généreux vient compléter le béquet habituel au sommet de la lunette arrière ainsi que des jantes spécifiques de 18 pouces.

L’intérieur de la Golf GTI Clubsport se distingue quant à lui par des sièges spécifiques, des appuie-tête intégré, un revêtement Artvelours, des inserts sur le volant estampillé GTI, éclairage d’ambiance et de nombreux accents rouges.

Sous le capot, on retrouve le bloc 2.0 turbo de la GTI poussé à 300 ch pour un couple maxi de 400 Nm. La transmission quant à elle se fait uniquement aux roues avant mais la voiture adopte une panoplie d’électronique comme le Vehicle Dynamics Manager qui gère le différentiel électronique XDS (en série) et la suspension adaptative DCC (en option) pour une efficacité optimale et associé à la boite à vitesse double embrayage DSG à 7 rapports.