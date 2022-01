Volkswagen tease l’arrivée du nouveau Amarok

La division utilitaire de Volkswagen prépare le développement de la nouvelle génération de son pick-up Amarok. En attendant, le constructeur allemand dévoile une image teaser de ce dernier de quoi nous faire patienter quelques mois.

Volkswagen lancera dans les prochains mois, le cousin allemand du Ford Ranger, à savoir la nouvelle génération du Pick-up Amarok. En attendant, voici les premières images teaser qui nous donne un aperçu du profil de ce futur pick-up.

On aperçoit des revêtements en plastique sur les passages de roues et une garde au sol plus que généreuse, et mise sur de gros pneus et d’un débattement de suspension important. Il reposera sur la plateforme T6 du Ford Ranger, mais mise à jour pour allonger le véhicule de 10 cm et l’élargir de 4 cm. Il mesure ainsi 5,25 mètres de long et 1,95 mètre de large.

A l’instar de l’ancienne génération, le nouveau Amarok proposera plusieurs moteurs diesel dont un important V6 TDI. Affaire à suivre.