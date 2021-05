Volkswagen tease l’arrivée du Tiguan Allspace

En attendant sa présentation officielle qui aura lieu ce 12 mai, le constructeur allemand dévoile un premier aperçu du restylage du Volkswagen Tiguan Allspace.

Dans un segment des SUV dominant de loin le marché automobile, le Tiguan Allspace est le modèle le plus vendu de la marque allemande avec plus de 6 millions d’exemplaires écoulés depuis le lancement en 2007 de cette génération du Tiguan et Tiguan Allspace. Après la version classique l’année dernière, Volkswagen va procéder au restylage de la version Allspace.

Le Tiguan Allspace restylé, devrait adopter les mêmes changements aperçus sur le Tiguan classique. Le Allspace pour rappel, se distingue par allongement de 22 cm dont 11 cm sur l’empattement ce qui permet d’offrir une troisième rangée de sièges pour un total de 7 places ou offrir un coffre plus volumineux affiché à 1920 litres. Le restylage de cette version est important pour le constructeur allemand puisqu’elle représente 1,5 millions d’exemplaires vendus sur les 6 millions ( les deux variantes confondues).

Il s’agit d’un beau succès commercial, puisque la version Allspace du Tiguan n’est apparue qu’en 2017, contrairement donc au Tiguan classique lancé en 2007. Ce Tiguan Allspace adoptera une mise à jour du style et surtout une mise à niveau technologique portée par le système d’infodivertissement MIB3, servi par un écran identique à celui du Tiguan.