Mercedes lève le voile sur son luxueux van EQT

La marque à l’étoile lève le voile sur son nouveau Mercedes EQT Concept. Ce dernier préfigure les caractéristiques du prochain van électrique du constructeur allemand.

Mercedes vient de dévoiler sur la plateforme Mercedes Me son tout nouveau EQT concept. Ce dernier est la version 100 % électrique du Classe T, et adopte une conception inédite et arbore une qualité de fabrication bien supérieur à ce qui se fait généralement sur le segment des petits fourgons avec des normes élevées de confort, de connectivité et de sécurité typiques du constructeur allemand.

Mercedes-EQ Concept EQT 2021





Avec son design moderne, le Mercedes EQT est un véhicule haut de gamme destiné au transport de personnes et offre plus de choix dans la gamme Vans du constructeur. Il mesure 4,95 m de long, 1,86 m de large pour 1,82 m de haut, permettant d’offrir d’espace dans son habitacle et ses 7 places, et un volume de coffre qui s’annonce généreux.

Mercedes-EQ Concept EQT 2021



Coté technologique, le Mercedes EQT fait appel au système d’infodivertissement MBUX qui sera épaulé par l’intelligence artificielle pour plus de performances, avec notamment la possibilité d’anticiper les désirs du conducteur via les fonctions prédictives. A noter, la présence d’un longboard électrique, réalisé en aluminium, est intégré dans l’espace de chargement pouvant être rangé dans un compartiment à double fond.