Volvo lance une nouvelle génération de camions poids lourds

Le géant constructeur de poids lourds lance une nouvelle génération de camions en mettant en avant le bien être du chauffeur, la sécurité ainsi que la productivité. Cette nouvelle génération touche quatre camions qui sont les: FH, FH 16, FM et FMX.

Volvo Trucks annonce le lancement d’une nouvelle génération de camions lourds en mettant l’accent principalement sur le bien être des chauffeurs et ceci en se concentrant dans ces nouveaux camions sur plus de sécurité, d’efficacité, et d’attractivité. « Nous sommes vraiment fiers de ce grand investissement tourné vers l’avenir. Notre objectif est d’être le meilleur partenaire commercial de nos clients en les rendant encore plus compétitifs et en les aidant à attirer les meilleurs chauffeurs sur un marché de plus en plus difficile », a ainsi déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks.

Volvo Trucks annonce que ces quatre nouveaux camions disposent de plusieurs types de cabines différentes et peuvent être optimisé avec plusieurs applications. Chaque client pourra donc choisir la cabine adéquate pour chaque secteur d’activité ainsi que son besoin. L’extérieur du camion a également été amélioré pour faire distinguer un design global attrayant.

Dans le détail, les nouveaux Volvo FM et FMX, disposent d’une nouvelle cabine inédite et plusieurs fonctions d’affichage des instruments. Le volume de l’habitacle a été revu à la hausse d’un mètre cube offrant plus d’espace et plus de confort. La visibilité du chauffeur est également améliorée grâce à des vitres plus grandes, de nouveaux rétroviseurs et une ligne de porte abaissée.

Sur certains marchés, ces deux camions Volvo FM et FMX peuvent être proposés avec le moteur GNL à essence avec la norme Euro 6, offrant un rendement énergétique et des performances équivalentes aux moteurs diesel du constructeur suédois.