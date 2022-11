Volvo tease l’arrivée d’un petit SUV électrique

Le constructeur suédois annonce via un teaser l’arrivée de son nouveau petit SUV électrique qui sera dévoilé en 2023. Ce dernier se placerait entre les Volvo XC40 et C40.

A l’occasion de la levée de voile de son nouveau SUV électrique porte-drapeau, EX90, Volvo a dévoilé une image teaser de son prochain nouveau modèle qui est encore plus compact. Il sera question d’un petit SUV électrique basé sur la plateforme électrique SEA (Sustainable Experience Architecture) du groupe Geely. Ce nouveau modèle sera placé en entrée de gamme de la marque.

Ce nouveau modèle sera une « voiture urbaine destinée à une population plus jeune qui peut y souscrire et en faire sa première Volvo » selon Jim Rowan, PDG de Volvo. Ces propos du PDG signifient que Volvo prévoit de proposer une location pour une durée de 3 mois au minimum. Cette offre d’un genre différent donnerait accès à une marque premium électrique pour un tarif raisonnable et sans obligation de longue durée.