Volvo : un nouveau SUV en approche

Le constructeur suédois prépare le développement d’un nouveau SUV, comme en témoigne une fuite d’images de dépôt de brevet.

Via une fuite sur internet relative au processus de dépôt de brevet, on apprend que Volvo prépare l’arrivée d’un nouveau modèle de type SUV. Si on ignore de quel modèle il s’agit, selon ses proportions, on devine que c’est un SUV classique proche de l’actuel XC90.

Il pourrait donc s’agir de la nouvelle génération du grand SUV familial XC90, surtout qu’il se dit que Volvo souhaite encore prolonger la carrière de ce dernier avec des motorisations hybrides. Ce nouveau modèle devrait être présenté le début de l’année prochaine.