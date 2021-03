Xiaomi investira 10 milliards de dollars pour se lancer dans la voiture électrique

Le géant chinois des Smartphones confirme son intention de se lancer dans le monde de la voiture électrique. Pour réussir ce pari, Xiaomi va investir près de 10 milliards de dollars répartis sur 10 ans.

Comme on le disait dans nos écrits, les avancées technologiques dans le monde de l’automobile, fait intégrer de plus en plus les géants de la téléphonie portable et des appareils mobiles connectés. Le dernier en date à se lancer, est le chinois Xiaomi qui vient d’annoncer la création d’une division de voitures électriques.

Malgré des projets en développement de la voiture électrique d’Apple et de Huawei, c’est finalement Xiaomi qui devient le premier fabricant de Smartphones à officialiser un plan pour le développement d’une gamme de voitures. Cette nouvelle division de voitures électriques sera dirigée par le même patron de Xiaomi, Lei Jun.

Pour ses débuts, Xiaomi va s’associer à un géant constructeur automobile chinois à savoir Great Wall, et prévoit le lancement d’un SUV 100 % électrique dès 2023. Pour lancer son premier modèle, Xiaomi va investir 1,5 milliard de dollars, sur les 10 milliards de dollars d’investissement prévus sur 10 ans.