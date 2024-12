1,65 million d’entreprises inscrites en Algérie : focus sur la production de pièces détachées automobiles

Le nombre d’entreprises de production et de services inscrites au registre de commerce en Algérie a atteint 1.655.656 au 30 novembre 2024, marquant une hausse significative par rapport aux 1.434.482 enregistrées en 2020. Ce chiffre a été annoncé par le ministre du Commerce intérieur, Tayeb Zitouni, lors de la 32e Foire de la production algérienne inaugurée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Près de 50 % des activités économiques productives sont concentrées dans huit wilayas, avec Alger en tête (17,26 %), suivie d’Oran, Sétif, et Blida. Par ailleurs, 186.725 opérateurs économiques, dont plus de 1.800 exportateurs, sont recensés à l’échelle nationale.

Le ministre a également souligné que 70 % des projets d’investissement concernent 72 activités commerciales, témoignant du potentiel fertile du marché algérien. Les secteurs prioritaires incluent la production de pièces détachées automobiles, d’emballages plastiques et papier, ainsi que la transformation du bois, visant à augmenter la valeur ajoutée et le taux d’intégration.

La Foire, qui se déroule jusqu’au 28 décembre 2024, regroupe 603 exposants représentant divers secteurs, notamment l’agroalimentaire, la chimie, les services financiers, l’industrie mécanique et manufacturière, ainsi que des start-ups. Placée sous le thème « Notre production, pilier de notre souveraineté », cet événement met en avant les ambitions du pays pour renforcer son autosuffisance économique et promouvoir son industrie à l’échelle nationale et internationale.