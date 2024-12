Bestune : un nouvel acteur de l’automobile en Algérie

La marque automobile chinoise Bestune, affiliée au géant FAW, fait son entrée sur le marché algérien avec le lancement de son site officiel. Ce portail vise à offrir une expérience moderne et fluide aux consommateurs algériens, en leur permettant de découvrir les modèles disponibles, d’accéder à des informations détaillées et de commander directement en ligne.

Bestune propose une gamme variée de véhicules à essence, tels que les modèles B70, B70S, T77 et T55, reconnus pour leur design élégant, leurs performances et leur adaptation aux besoins locaux. En complément, la marque introduit des véhicules électriques, comme le E05 et le 01, répondant à la demande croissante pour des solutions écologiques et économiques.

Un acteur engagé dans la transition énergétique

En lançant des modèles électriques, Bestune s’inscrit dans la dynamique mondiale de transition énergétique, renforçant son positionnement en tant qu’acteur clé de l’automobile durable en Algérie.

Un site pour simplifier l’accès et renforcer la relation client

Le site officiel, conçu pour une navigation intuitive, facilite l’achat et joue un rôle essentiel dans la communication entre la marque et ses consommateurs. Il propose un support personnalisé, recueille les retours clients et renforce la proximité de Bestune avec ses acheteurs potentiels.

Avec ce lancement, Bestune confirme son ambition de devenir un acteur majeur sur le marché automobile algérien, en misant sur l’innovation, la diversité de son offre, et un service client de qualité.