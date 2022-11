Abarth dévoile la nouvelle 500 e

La marque du groupe Stellantis dévoile la version sportive de la Fiat 500 électrique. Voici l’Abarth 500 e qui sera encore plus puissante que les 595 et 595 à moteur essence.

Après la 500e électrique, c’est autour d’Abarth de dévoiler sa 500 e. il s’agit de la version sportive de la citadine italienne, qui arbore le nouveau logo de la marque. Elle adopte la carrosserie et l’intérieur de la Fiat 500 électrique mais avec une touche de sportivité comme, les pare-chocs plus musclés et plus proches du tarmac, des flancs garnis de jupes latérales et un diffuseur arrière aérodynamique.

Sous le capot, l’Abarth 500 e adopte un moteur combinant une puissance de 154 ch et un couple maximal de 235 Nm. Cette dernière serait également plus puissante que la 695 sur un circuit fermé. Une prouesse réalisée non seulement par son groupe motopropulseur électrique, mais aussi à l’empattement plus long et à une meilleure répartition des masses. Elle dispose également d’une batterie d’une capacité de 42 kWh, mais l’autonomie n’est pas encore annoncée.

Pour compenser l’absence de sa distinction de son percutant du moteur, Abarth a équipé cette 500e électrique d’un générateur de son, et ainsi disposer d’une bande sonore sportive si besoin. Les clients les plus fidèles ont été impliqués dans le développement de l’Abarth 500e et sont également prioritaires s’ils veulent en commander une.

Trois modes de conduite sont également proposés sur cette sportive : Turismo, avec une puissance réduite et économie d’énergie, Scorpion Street, qui dispose de toute la puissance électrique avec un accent sur les sprints intermédiaires et enfin Scorpion Track, qui se concentre sur des performances maximales.