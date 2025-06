Hyundai prépare un mégaprojet automobile en Algérie

Le constructeur sud-coréen Hyundai s’apprête à lancer une grande usine de fabrication de véhicules en Algérie, avec un investissement de 400 millions de dollars, le plus important à ce jour dans le secteur automobile du pays. Ce projet stratégique vise à reconquérir le marché algérien, où Hyundai jouit déjà d’une forte notoriété.

L’usine produira dès son démarrage des véhicules en CKD (Complete Knocked Down), avec un processus complet de fabrication locale : emboutissage, soudure, peinture, montage et essais. Elle fabriquera trois modèles de voitures de tourisme et deux modèles utilitaires, en mettant l’accent sur l’accessibilité financière.

Le site permettra la création de plus de 2000 emplois directs et 1500 indirects, en s’appuyant sur un écosystème de fournisseurs locaux. Hyundai ambitionne aussi d’y produire des véhicules électriques à partir de 2028, en misant sur les ressources minières du pays (lithium, fer, phosphate) pour la fabrication de batteries.

La qualité de production sera alignée sur les standards de l’usine mère d’Ulsan, grâce à une logistique et une robotique avancées. Le site de l’ancienne usine Volkswagen à Relizane est pressenti pour accueillir ce complexe.

Ce projet est soutenu par un partenariat industriel entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman, à travers le groupe Bahwan, partenaire de Hyundai, renforçant ainsi la volonté des autorités algériennes de développer une véritable industrie automobile nationale.