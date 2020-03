Accidents de la route: 13 morts et 393 blessés en zones urbaines en une semaine

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 393 autres ont été blessées dans 310 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la période allant du 25 février au 2 mars courant, selon un bilan publié jeudi par les services de la Sûreté nationale.

Le bilan fait état d’une baisse du nombre d’accidents (-16) et d’une hausse du nombre de blessés (+01) et des morts (+03) par rapport à la précédente semaine.

Le facteur humain (non respect du code de la route) reste la principale cause des ces accidents (90%), d’après les données des services de la Sûreté nationale.



Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.