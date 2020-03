Toyota reporte le lancement du SUV basé sur la Yaris

Son lancement était initialement prévu pour le salon de Genève 2020 mais le constructeur japonais a décidé de reporter de plusieurs mois le lancement du SUV urbain inspiré de la Toyota Yaris après l’annulation du salon de Genève à cause du Coronavirus.

A l’inverse d’autres constructeurs automobiles qui ont tout de même dévoiler leurs nouveautés via Internet malgré l’annulation de la 90ème édition du salon de Genève à cause du Coronavirus, Toyota a décidé pour sa part de reporter le lancement d’une de ses nouveautés les plus attendues.

Il s’agit en effet, de l’inédit SUV urbain qui sera basé sur la compacte Toyota Yaris et qui adoptera sa nouvelle plateforme TNGA. La levée de voile de cette nouveauté est donc reportée et pas seulement de quelques jours mais plutôt de quelques mois.

En effet, selon le site Automotive News Europe, Toyota a décidé de revoir sa stratégie en retardant au maximum la présentation de ce SUV, pour lui procurer une maximum exposition médiatique possible.