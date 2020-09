Accidents de la route: vers la dotation des véhicules en tachymètres à distance

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a affirmé que son secteur était en passe d’élaborer un texte de loi garantissant la dotation des véhicules en tachymètres permettant de chronométrer la distance parcourue entre autres informations, dans le but de réduire les accidents de la route, dus en majorité à l’excès de vitesse.

Lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Slimane Chenine, président de l’APN, le ministre a souligné que les statistiques et enquêtes réalisées par les forces de sécurité compétentes démontrent que le facteur humain demeure le principal facteur à l’origine des accidents de la route à 96%.

Le ministère a pris plusieurs mesures pour réduire ces accidents, dont le durcissement des sanctions contre le comportement criminel au volant notamment pour les transports en commun et scolaires.

Le ministère œuvre, dans ce sens, à adopter des moyens modernes de contrôle de la vitesse à distance, d’où l’élaboration par une commission ministérielle d’un projet de texte de loi sur le tachymètre, dont la mouture finale est en cours de finalisation, ajoute le ministre.

Les véhicules de transport des voyageurs, de transport scolaire et de transport de marchandises seront bientôt dotés de cet appareil qui permettra également de les localiser et de chronométrer leur parcours, ce qui obligera « les conducteurs à respecter la vitesse légale et prendre le repos nécessaire », a-t-il ajouté.

Des mesures ont également été prises pour s’assurer de l’état de santé psychologique et psychique des conducteurs des transports en commun et scolaires et leur parcours professionnel, en coordination avec les services du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, ajoute le même responsable, soulignant la création prochaine de commissions conjointes avec les services des transports et les inspections de travail, à travers les wilayas pour intensifier les opérations de contrôle inopinées.

Le ministère s’attèle à enrichir un projet de stratégie de communication lié à la prévention routière, en coordination avec le ministère de la Communication, à travers des articles destinés aux usagers de la route pour les sensibiliser à l’importance de respecter les lois et d’être vigilant sur la route.

Selon M. Hani, il a été procédé récemment à la création du projet de la station de pesage des poids lourds au niveau des routes et des sorties des usines afin d’éviter le surpoids à l’origine de la dégradation des routes, ainsi que l’institution d’un texte organisationnel invitant les transporteurs à suivre une formation complémentaire qualifiante toutes les 5 années.

Estimant que le transport ferroviaire constituait une véritable alternative pour réduire les accidents de la route, le ministre a souligné que le secteur avait réalisé plusieurs gares multiservices pour le transport des conteneurs à partir des ports vers les lieux destinés à cet effet.

Le Plan d’action du ministère pour 2021 compte la réalisation des gares ferroviaires multiservices pour le transport longues distances des conteneurs à partir des ports, et ce au niveau de Touggourt, Bechar, Sidi Bel Abbes, Essenia (Oran), El Khroub (Constantine) et Sétif, étant donné que la gare multiservice de Bordj Bou Arreridj est entrée en service).

Répondant à une autre question sur la réalisation d’une gare ferroviaire dans la commune de Guerouaou (Blida), le ministre a indiqué que l’Agence nationale des investissements ferroviaires prend en charge ce projet. « Létude est terminée et il sera procédé à l’examen des offres durant les prochains jours », a-t-il dit.

Il a rappelé, à ce propos, les projets consacrés à la wilaya de Blida dans le domaine ferroviaire, portant sur l’étude en cours de la ligne électrifiée (Boufarik-Bouinan), la réalisation de la ligne électrifiée (El Afroun-Tipaza) et la ligne (Chiffa-Ksar Boukhari) dont l’étude a été achevée. (APS)