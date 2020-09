Les camions poids lourds pourraient recycler les émissions de CO2

Des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse viennent d’avancer une idée qui impacterait fortement la protection de l’environnement. En effet, ces derniers avancent que les camions poids lourds pourraient utiliser leurs émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone.

Comme on le sait, du trafic routier, c’est les camions poids lourds qui impactent le plus l’environnement, mais cela pourrait changer si l’idéedes chercheurs de l’EPFL de Lausanne en Suisse venait à réussir. Ces chercheurs proposent l’idée de récupérer le CO2 émis sous forme de liquide qui sera par la suite converti en source d’énergie durable.

Dans leurs travaux publiés, ces chercheurs estiment que 90 % du CO2 émis pourrait être recyclé. Le mécanisme est que ces émissions seraient directement absorbées du pot d’échappement via des matériaux spéciaux à base de metal-organic frameworks (MOFs) qui permettent de séparer le CO2 des autres gaz (azote et oxygène).

Par la suite, une fois le matériau spécial saturé en CO2, il sera chauffé pour extraire le dioxyde de carbone pur qui sera rendu liquide par compression via des turbos exploitant la chaleur du moteur et serait stocké à bord du véhicule. Les chercheurs avancent également que le dispositif ne serait pas encombrant et qu’il n’utiliserait que 7 % de la charge utile du camion.

La seule zone d’ombre encore restante pour les chercheurs est le développement d’un mécanisme pouvant transformer ce CO2 en carburant via la biomasse. Ce système révolutionnaire pourrait évidemment être utilisé à un plus large panel de moyens de transports.