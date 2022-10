Acer dévoile deux modèles de trottinettes

Le géant taiwanais spécialisé dans les nouvelles technologies, s’attaque au marché de la mobilité électrique en dévoilant deux modèles de trottinettes électriques, les Acer ES Série 3 et ES Série 5. L’une se veut abordable pour les jeunes clients et l’autre plus endurante pour les jeunes actifs.

À une époque où tout un chacun cherche un moyen de se déplacer plus avantageux que la voiture thermique, la mobilité urbaine fait de plus en plus office de solution. C’est pour cela que les constructeurs automobiles et plusieurs entreprises dans d’autres domaines selon dans la mobilité urbaine douce. C’est le cas d’Acer, qui vient de dévoiler deux modèles de trottinettes.

Il s’agit en effet, des trottinettes ES Série 3 et ES Série 5 sont destinées à un public jeune qui qui font un trajet quotidien de son domicile à son travail. Chaque modèle cité est destiné à un usage particulier. L’Acer ES Série 5 se destine au jeune adulte, prêt à parcourir de plus grandes distances grâce à sa batterie lithium-ion de 15Ah se charge complètement en huit heures et offre une autonomie de 65 kilomètres. Elle dispose d’un moteur de 36 V pour 470W de puissance maximale. Cette trottinette se veut confortable et facile à conduire : il dispose d’un régulateur de vitesse et de trois modes de vitesse (0 à 6 km/h, 0 à 10 km/h ou 0 à 25 km/h). Au niveau de la sécurité, les pneus pleins de 10 pouces de l’ES Série 5 sont une garantie contre les mauvaises surprises.

Quant au modèle ES Série 3, Acer vise un public qui cherche de la légèreté et la rapidité, tant dans les déplacements que dans la recharge. Ses roues ont un diamètre de 8,5 pouces tandis que son moteur développe une puissance maximale de 250 W. Son châssis est comme l’ES Série 5 en aluminium et peut supporter un poids allant jusqu’à 120 kg. Elle adopte un moteur 36 V pour 250 W lui permettant d’atteindre la vitesse maximale autorisée de 25 km/h. Elle adopte une batterie lithium-ion de 7,8Ah se recharge en 4 heures, ce qui se traduit aussi par une autonomie plus faible.

Enfin, les Acer ES Série 3 et Série 5 seront commercialisées dès la fin du mois d’octobre avec les prix de 399 et 499 euros respectivement.