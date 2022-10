Automobile Algérie : le Président Tebboune ordonne la publication du cahier des charges dans une semaine

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministère de l’industrie la publication du cahier des charges régissant les conditions et modalités de l’exercice de l’activité de concessionnaires et d’importation de véhicules neufs en Algérie.

Après plusieurs années de blocages, le marché automobile algérien semble aller de mieux en mieux vu les nouvelles qui s’enchainent. En effet, après avoir acté l’importation de voiture d’occasion de moins de trois ans, le président de la République Abdelmadjid Tebboune vient de monter en créneau concernant l’activité de concessionnaire et d’importation de véhicules neufs.

En effet, le chef de l’état algérien a ordonné via un communiqué publié, au ministère de l’industrie la publication du cahier des charges relatif à l’activité de concessionnaire et d’importation de véhicules neufs, au plus tard dans une semaine.

Un communiqué publié à la suite de la réunion du Conseil des ministres. Selon le communiqué, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit de « publier le cahier des charges de l’activité de concessionnaires d’importation de véhicules neufs d’ici une semaine, et mettre fin grâce à ce texte aux anciennes pratiques qui ont épuisé les citoyens et le trésor public ».