Aéroport d’Alger : la SGSIA rappelle à l’ordre les automobilistes sur le stationnement anarchique

La société de gestion de services aéroportuaires d’Alger (SGSIA) rappelle aux automobilistes via un communiqué qu’il est obligatoire de stationner les véhicules dans les parkings, et qu’un stationnement hors parking peut faire l’objet de la mise en place de sabots par les agents de police.

Pour luter contre le stationnement anarchique qui pose un véritable problème pour les automobilistes au niveau des parkings de l’aéroport d’Alger qui cause souvent des retards au niveau des accès, la société de gestion de services aéroportuaires d’Alger (SGSIA) rappelle via un communiqué l’obligation de stationner dans les parkings.

« La SGSIA rappelle aimablement ses chers usagers que le stationnement doit s’effectuer dans les parkings uniquement et qu’il est strictement interdit de garer le véhicule en dehors des parkings, sous peine de mise en place de sabots par les agents de police. Il est impératif de passer par les caisses automatiques ou manuelles du Terminal Ouest pour payer les frais de stationnement en cas ou la durée gratuite est passée (30 minutes) et de faire valider le ticket à la sortie du parking afin de pouvoir sortir et d’éviter ainsi l’encombrement des caisses », lit-on dans le communiqué.