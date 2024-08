Porsche lance une édition limitée Turbo 50 Years pour les 50 ans de sa 911 Turbo

Le constructeur allemand célèbre les 50 ans de sa Porsche 911 Turbo, en lançant une édition limitée de sa mythique sportive baptisée 911 Turbo 50 Years.

Porsche a lancé en 1974 la sportive 911 Turbo qui est devenue au fil des années une incontournable des premiers plans du secteur. Aujourd’hui, pour célébrer les 50 ans d’exsistence le constructeur allemand lance une version spéciale baptisée 911 Turbo 50 Years.

Cette édition spéciale est basée sur la Turbo S à transmission intégrale de l’actuelle génération 992 et sera produite à 1974 exemplaires en référence à son année de lancement. La Porsche 911 Turbo 50 Years embarque le bloc moteur boxer développant 650 ch et 800 Nm qui abat le 0 à 100 km/h en à peine 2,7 s et une vitesse de pointe toujours fixée à 330 km/h.

Coté équipements, la Turbo 50 Years embarque des éléments tels que l’échappement sport avec silencieux noirs et la suspension PASM abaissée avec système de levage sur l’essieu avant, tandis que les jantes spécifiques abritent des freins en carbone céramique avec étriers noirs.

Cette édition limitée est également dotée d’un logo spécial sur la poupe et d’un badge supplémentaire sur la grille de refroidissement. Les sièges sont ornés du légendaire motif à carreaux et la montre-bracelet assortie ne manque pas non plus à l’appel.