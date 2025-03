Aïd El-Fitr : Renforcement du transport avec 2 150 dessertes supplémentaires dans les gares routières

À l’occasion de l’Aïd El-Fitr, la Sogral a mis en place un programme spécial prévoyant 2150 dessertes supplémentaires dans les gares routières du pays pour répondre à l’afflux de voyageurs, estimé à plus de 350 000 par jour.

L’application « Mahatati » facilite l’achat de billets en ligne, avec 115 000 ventes en une journée, et permet de signaler les infractions via le service « SOS danger infraction ». Des guichets dédiés ont été installés pour encourager le paiement en ligne, offrant des avantages tarifaires.

La sécurité et l’hygiène sont renforcées en collaboration avec la Sûreté nationale, la Gendarmerie et la Protection civile, et le personnel des gares est mobilisé 24h/24. Un plan d’action est aussi déployé pour prévenir les accidents de la route et garantir une circulation fluide durant cette période de forte affluence.