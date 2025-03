JMC Motors Algérie et Algeria United Foundation unis pour l’initiative « LEBSA » en faveur des enfants défavorisés

À l’occasion du mois sacré du Ramadan et en prévision de l’Aïd, JMC Motors Algérie, en partenariat avec Algeria United Foundation, renouvelle son engagement solidaire à travers l’initiative « LEBSA ». Ce projet vise à offrir des vêtements de l’Aïd aux enfants issus de familles défavorisées sur l’ensemble du territoire national.

En soutenant cette action, nous souhaitons promouvoir les valeurs de partage et de bienveillance qui caractérisent cette période, convaincus que chaque geste de solidarité peut avoir un impact significatif. JMC Motors Algérie est fière de contribuer à cette belle cause, renforçant ainsi les liens sociaux et la cohésion au sein de la communauté.

Grâce à cette initiative, nous espérons apporter un peu plus de joie et d’espoir aux enfants les plus vulnérables et faire de l’Aïd un moment inoubliable pour eux.